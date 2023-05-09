Дальний Восток первым начал отмечать 78-ю годовщину со Дня Победы

Петропавловск-Камчатский, , 02:51 — REGNUM Празднование Дня Победы началось на Дальнем Востоке 9 мая. В городах проходят шествия, митинги, возложения цветов к мемориалам.

Народные гуляния в День Победы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В числе первых праздник отметили жители Чукотки. В Анадыре курсирует стилизованный под военную технику автомобиль со знаменем и песнями Победы. На экранах торговых центров, в кафе идёт трансляция «Бессмертного полка».

В Петропавловске-Камчатском работает выставка военной техники и атрибутики, выступают с концертной программой артисты. Участники готовятся к традиционному легкоатлетическому пробегу «Эстафета мира — 2023».

День Победы завершится в регионах праздничными салютами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда иностранных государств.