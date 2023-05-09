Госдеп США: иностранные лидеры могут сами решать, посещать ли им парад Победы в Москве

Москва, , 02:32 — REGNUM Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что американские власти рассматривают присутствие лидеров иностранных государств на параде Победы в Москве как их собственный выбор и не готовы давать каких-либо оценок.

Парад Победы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут», — ответил Патель на вопрос РИА Новости о присутствии иностранных лидеров 9 мая на Красной площади.

Также Госдеп не рассказал о планах посла США в Москве Линн Трейси участвовать в праздничных мероприятиях или о намерении выступить с каким-либо заявлением, приуроченным к 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США запугивали американских ветеранов Второй мировой войны, готовых поехать на День Победы в Москву. Об этом сообщил 8 мая посол России в Америке Анатолий Антонов.