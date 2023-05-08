Каракас, 9 мая, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля могут довести мир до ядерной войны. Такое заявление он сделал в эфире телепрограммы «С Мадуро +».

Twitter.com/NicolasMaduro Николас Мадуро

Мадуро подчеркнул, что представитель европейской демократии выступает в роли сторонника войны, тогда как обязан добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Президент Венесуэлы уверен, что Боррель «постоянно подливает масла в огонь».

«Жозеп Боррель нас доведет до ядерной войны, и всё из-за твоего менталитета сторонника войны, Боррель», — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза предпочли бы выделять бюджетные средства на нужды своих граждан, а не финансировать Украину, заявил Боррель. Он подчеркнул, что условий для дипломатического урегулирования по Украине не наблюдается, в связи с чем поставки вооружений для ВСУ продолжатся.