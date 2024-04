Вашингтон, 9 мая, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Журналисты агентства Associated Press и газеты The New York Times удостоились Пулитцеровской премии.

Цитата из видео «Первые кадры из освобожденной Бучи Дмитрий Комаров 2 апреля 2022» 2 апреля 2022 года. Буча

Сотрудники Associated Press получили награду в номинации «За служение обществу» за снимки боёв на Украине, в том числе в Мариуполе.

Журналисты The New York Times победили в номинации «За международный репортаж» за расследование фейка в Буче.

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД выразил протест временному поверенному Франции в России Джею Дармадикари из-за опубликованных французским посольством фейков о «российских зверствах» в Буче.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Полины Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД). Благодаря этой структуре была раскручена история «преступлений», якобы совершенных российскими военными в Буче, и множество других вбросов.