Киев, 9 мая, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что власти разрабатывают фундаментально новую концепцию безопасности.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам главы киевского режима, он лично руководит разработкой фундаментально новой концепции безопасности, проводит совещания.

«Комплексно в концепции дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах», — сказал украинский лидер с своём в видеообращении.

Новые реформы безопасности коснутся многих сфер, в том числе образовательных учреждений, экономики, инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, контрнаступление Украины, если оно и произойдёт, закончится разгромом ВСУ. После чего лидер киевского режима сбежит на свою виллу на Кипре, бросив страну на произвол судьбы. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.