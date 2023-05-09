Axios: Байден беспокоит окружающих, впал в детство, предпочитая нездоровую углеводную еду

Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Супруга главы Белого дома Джо Байдена обеспокоена его нездоровыми гастрономическими предпочтениями. Президент ест преимущественно углеводы, игнорируя клетчатку и рыбу. Об этом написал американский новостной портал Axios.

Джо Байден (сс) The White House

«Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей», — рассказывает портал.

Окружение президента отмечает, что Байден ест как ребёнок — любит бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое, а также сладкие напитки.

При этом Джо Байдена замечают в пиццериях, бургерных.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден и члены Госдепартамента своим поведением напоминают подростков, а не взрослых серьёзных людей. Об этом 7 мая написала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём Twitter.