Москва, 9 мая, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с Международной космической станции (МКС) поздравили жителей России с Днём Победы. Видеоролик с обращением распространила пресс-служба «Роскосмоса».

МКС

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Космонавт Прокопьев подчеркнул, что для всех нас это самый главный праздник, который отмечается в каждой семье. Подвиг предков навсегда останется в нашей памяти, подчеркнул он.

Андрей Федяев сказал, что святая обязанность ныне живущих сохранить и приумножить память об участниках Великой Отечественной войны. Он призвал рассказывать о подвигах детям и уделять внимание ветеранам, говоря им слова благодарности.

Как сообщало ИА REGNUM, территория Словакии и Восточной Европы в годы Второй мировой войны была освобождена от фашизма советской Красной армией. Об этом в соцсетях напомнила президент страны Зузана Чапутова.