Фигурист Костомаров опубликовал фото и обращение в соцсетях впервые после госпитализации

Москва, , 00:59 — REGNUM Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые за четыре месяца после того, как попал в больницу с поражением лёгких, появился в соцсетях со словами благодарности за помощь и поддержку.

Роман Костомаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Костомаров поблагодарил всех, кто переживал за него, молился и верил в его выздоровление. Он признал, что впереди «много трудностей».

«Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал фигурист под своим фото.

По информации СМИ, Романа Костомарова готовят к протезированию.

Как сообщало ИА REGNUM, Костомаров с трудом выполняет упражнения в процессе восстановления. У него было серьёзное поражение лёгких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист находился при смерти. Он лишился стоп и нескольких пальцев на руках. Перенёс два инсульта.