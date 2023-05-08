Кременная, ЛНР, 9 мая, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Военнослужащие российской армии, оборудуя позиции на кременском направлении в Луганской Народной Республике, обнаружили останки советского солдата, погибшего на полях Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости рассказал боец 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным Красавчик.

Rostov.sledcom.ru Красноармеец погиб на Украине в сентябре 1941 года

«Здесь воевали наши деды и прадеды. Недавно при раскопках блиндажа были обнаружены останки красноармейца, их собрали и передали для перезахоронения. 9 мая со всеми почестями наш боец будет перезахоронен», — сказал Красавчик.

Второй боец с позывным ДЕДжей также добавил, что в Донбассе часто находят вещи, подтверждающие присутствие советских солдат.

«Вот на этих же позициях и деды наши копали. И гильзы, и патроны, и снаряды времён Великой Отечественной войны доставали — это эхо той войны», — подтвердил ДЕДжей.

Солдат признался, что на территории Украины в Великую Отечественную войну погиб его дед, и он посчитал, что должен ехать защищать Донбасс, а День Победы «мы должны сохранить в поколении и показать пример, что мы можем совладать с любой серой чумой под названием нацизм».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минцифры организовать широкое распространение информации о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и украинского режима, установившегося в 2014 году.