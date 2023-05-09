Берлин, 9 мая 2023, 00:02 — REGNUM В Берлине в парке Тиргартен возле памятника советскому танку Т-34 произошла массовая драка, которая началась со спора двух прохожих по поводу конфликта на Украине, сообщила газета BZ.

Бундестаг. Берлин
Бундестаг. Берлин

Известно, что полицейский сделал замечание детям, которые забрались на танк. В это время к памятнику подошёл мужчина, державший за спиной флаг Украины. Начался спор, который перерос в массовую драку. В ходе потасовки пострадал полицейский, а проукраинский активист доставлен в больницу с травмой головы.

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