Махачкала, 8 мая, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Блогера Хасбика (Хасбулла Магомедов) задержала полиция Дагестана 8 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Дагестана» под опубликованным видео с нарушением правил дорожного движения.

Скриншот с YouTube Хасбулла Магомедов (Хасбик)

Хасбик с друзьями на нескольких автомобилях свадебного картежа устроили дрифт-шоу на проезжей части города.

«Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию. В отношении них составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям»,— сообщает МВД Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии к административной ответственности за дрифт в центре города возле зданий МВД и УФСБ привлечён водитель «Мерседеса». На жителя Казани и его пассажира составлено 12 административных протоколов, также в ходе досмотра в салоне иномарки обнаружены телефоны, множество банковских и сим-карт.