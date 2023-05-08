Белгород, 8 мая, 2023, 23:31 — ИА Регнум. В Белгороде не будут проводиться 9 мая праздничные мероприятия ко Дню Победы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Валентин Демидов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Глава города написал, что принял решение о переносе праздничных мероприятий в целях безопасности.

«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит», — добавил Демидов и заверил, что «обязательно проведем всё, что запланировали ко Дню Победы, когда позволит обстановка».

Отмечается также, что 9 мая пройдёт лишь акция «Волна памяти» и возложение цветов к мемориалам.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение торжественных памятных мероприятий 9 мая остаётся актуальным в том числе потому, что в мире до сих пор имеют место проявления нацизма, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.