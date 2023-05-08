Валуйский район, Белгородская область, 8 мая, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что под обстрелом ВСУ находится Валуйский городской округ.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Отмечается, что после артобстрела в селе Казначеевка пострадавших нет. Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбило стёкла.⠀

В селе Бирюч повреждён частный дом и линия электропередачи.⠀

Над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета. Последствия уточняются.⠀

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ завершили подготовку сил и средств на южном направлении к контрнаступлению. Есть информация, что враг готовится нанести удар в ночь на 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».