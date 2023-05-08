Гладков сообщил об обстреле ВСУ Валуйского городского округа
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ Валуйского городского округа
Валуйский район, Белгородская область, 8 мая, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что под обстрелом ВСУ находится Валуйский городской округ.
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Вячеслав Гладков
Отмечается, что после артобстрела в селе Казначеевка пострадавших нет. Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбило стёкла.⠀
В селе Бирюч повреждён частный дом и линия электропередачи.⠀
Над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета. Последствия уточняются.⠀
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ завершили подготовку сил и средств на южном направлении к контрнаступлению. Есть информация, что враг готовится нанести удар в ночь на 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».