Штутгарт, Германия, 8 мая, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor перебросили США на авиабазу Эмари под Таллином. Об этом манёвре сообщило 8 мая Единое командование ВВС США.

U.S. Air Force Истребители F-22 ВВС США

По сообщению штаб-квартиры в Штутгарте, истребители направлены в Эстонию из Польши для «сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря».

Отмечается, что почти месяц назад 12 истребителей F-22 были переброшены из США на авиабазу в Польшу «для обеспечения важной миссии, дополняющей возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны… на восточном фланге НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Красного, Богдановки, Ступочек и Часова Яра в ДНР. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.