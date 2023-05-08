Рогов: стратегическая и дальняя авиация России вылетела на Украины к рубежам пуска ракет

Москва, , 22:51 — REGNUM Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью 8 мая с аэродромов России взлетела стратегическая и дальняя авиация.

Отмечается, что в небо взлетели ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Они могут взять курс на северные границы подконтрольных Киеву территорий.

«Бандеровцы рассылают предупреждения о вероятности прилёта по позициям ВСУ управляемыми бомбами», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, сигналы воздушной тревоги звучали в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Тревога была объявлена также в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Запорожской областей.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове — не менее шести ракет.