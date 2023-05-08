Харьков, Украина, , 22:10 — REGNUM Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом 8 мая сообщает издание «Страна».

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Уже о трёх взрывах в Харькове сообщают местные паблики», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Между тем некоторые украинские СМИ сообщают о пяти взрывах.

«Страна» также сообщила о сигнале воздушной тревоги в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области, находящейся под контролем киевских властей. Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона «не игнорировать тревогу».

Накануне серия взрывов прогремела в Николаеве и Одессе. По словам главы региональной администрации Виталия Кима, в областном центре прогремело сначала два взрыва, затем через некоторое время ещё два. Информацию о возможных пострадавших он не сообщал.