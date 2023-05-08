Госдеп: США не одобряют удары по гражданским, будь то в России или на Украине

Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Власти США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил 8 мая заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.

США Matt H. Wade

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света. Эта позиция останется неизменной», — сказал Патель на брифинге.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова. Буданов, отвечая на вопрос о теракте, в результате которого погибла Дарья Дугина, заявил, что власти Украины «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Буданова, назвал их чудовищными и констатировал, что эти заявления — очередное подтверждение того, что проведение специальной военной операции было необходимым.

Также Песков отметил, что в Москве будут внимательно следить за тем, какую реакцию слова Буданова вызовут в США и ЕС.