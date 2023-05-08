Киев, 8 мая, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Власти Украины сформировали ещё восемь ударных рот беспилотников. Об этом сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою», — говорится в опубликованном сообщении.

По его словам, ротам также были переданы пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны. Фёдоров уточнил, что БПЛА были куплены в том числе за средства из государственного бюджета.

В конце марта Михаил Фёдоров заявил, что на Украине полностью укомплектованы и готовы к бою новые беспилотники. Всего сформированы три роты БПЛА. Дроны будут бить по целям, проводить разведку и помогать наводить на цели артиллерию, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из бюджета Украины направят более 860 миллионов долларов на закупку беспилотников для нужд ВСУ, при этом приоритет будет отдан дронам украинского производства. Всего украинское командование намерено создать 60 ударных рот «Армии дронов».