Киев, 8 мая, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Посольство Италии на Украине в очередной раз призвало своих граждан в срочном порядке покинуть территорию страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«По всей стране продолжаются ракетные обстрелы. Поездки на Украину не рекомендуются ни по каким причинам; соотечественникам, всё ещё находящимся в стране, настоятельно рекомендуется её покинуть», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном на официальном сайте.

В посольстве также рассказали об опасности разрушения энергетической инфраструктуры.

С февраля прошлого года итальянское посольство в Киеве несколько раз выпускало подобные рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года МИД Франции призвал своих граждан, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть страну. Любые поездки в Белоруссию, отметили в ведомстве, «формально не приветствуются» в условиях конфликта на Украине и закрытия белорусского воздушного пространства.