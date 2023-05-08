Белгород, 8 мая, 2023, 21:09 — ИА Регнум. В Валуйском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) сбито беспилотное летательное средство. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа», — написал он.

По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал. Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Смоленской области упал неизвестный беспилотник, оснащённый камерой и Wi-Fi-передатчиком. Аппарат рухнул на землю в деревне Власово Тёмкинского района, его нашла около своего участка 65-летняя женщина. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на нём взрывных устройств.

Позднее врио главы региона Василий Анохин сообщил, что найденный в Смоленской области беспилотник является гражданским и не представляет опасности.