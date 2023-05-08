Москва, 8 мая, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 мая провёл встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Встреча состоялась в Кремле, отметил Песков.

Ранее Владимир Путин пригласил президента Узбекистана стать гостем парада Победы в Москве 9 мая. Также в столицу России уже прибыли или направляются лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. При этом официальные приглашения лидерам иностранных государств не направлялись.

Никаких изменений в церемонии Парада Победы не вносилось, сообщали также в Кремле. Владимир Путин выступит с речью, её содержание анонсироваться не будет, рассказал Дмитрий Песков. Безопасность мероприятия будет обеспечена в полной мере, соответствующие службы проявляют повышенную «бдительность» ввиду того, что Россия имеет дело с «государством — спонсором терроризма», добавил пресс-секретарь президента.