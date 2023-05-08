Футболист Нобоа подал документы для получения российского гражданства
Сочи, Краснодарский край, 8 мая 2023, 21:00 — REGNUM Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа подал документы на получение российского гражданства, об этом футболист рассказал журналистам 11 апреля.
«Подал все документы», — сказал Нобоа.
Нобоа 38 лет, в России он играет с 2007 года. Эквадорец является трёхкратным чемпионом России — в составе казанского «Рубина» (дважды) и петербургского «Зенита». В сезоне 2021–2022 годов он стал серебряным призером чемпионата в составе «Сочи» и был признан Российским футбольным союзом лучшим игроком сезона в премьер-лиге.
Ранее российское гражданство получили игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Это позволит им не считаться легионерами в матчах чемпионата России. При этом, по словам Клаудиньо, выступать за национальную сборную России он не планирует , поскольку считает, что в России достаточно других хороших игроков, а также потому, что сохраняет надежду сыграть за сборную Бразилии.