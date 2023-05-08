Ереван, 8 мая, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава армянского правительства примет участие в мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент имеются определённые планы по поводу возможности встречи на следующей неделе в Москве президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако в этом вопросе не стоит забегать вперёд.

Позднее он отметил, что президент России пригласил на парад в Москву главу Туркмении Сердара Бердымухамедова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Киргизии Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Пресс-секретарь подчеркнул, что официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет).

Также 8 мая с визитом в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В России находится и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.