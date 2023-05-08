Вашингтон, 8 мая, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки планируют передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Ранее Вашингтон анонсировал передачу Киеву трёх десятков танков Abrams в варианте M1A1.

«Эти мощные танки ещё месяцы не смогут попасть на поле боя… в силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил», — говорится в материале.

О каких именно технологиях идёт речь, не уточняется. Отмечается лишь, что передача техники может состояться уже осенью 2023 года.

Авторы статьи также напомнили, что поставки США танков другим странам в упрощённой версии — распространённая практика. Боевые машины с расширенным функционалом остаются в распоряжении ВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля стало известно, что Дания совместно с Нидерландами поставит Украине 14 танков Leopard 2. Уточняется, что указанные боевые машины планируется поставлять Киеву с начала 2024 года в рамках долгосрочных обязательств Копенгагена перед украинской стороной.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что власти Дании не придерживаются никаких запретов в поставках вооружений Киеву и не задумываются о цене эскалации конфликта для украинского народа.