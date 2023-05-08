Мелитополь, , 20:21 — REGNUM Неблагоприятная погода мешает Вооружённым силам Украины (ВСУ) начать контрнаступление. Об этом 8 мая заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым 24».

Грязь, бездорожье Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Погода им не благоволит. Снова началась нестабильная, сырая погода. Грунт должен быть хотя бы на 10—12 см просохшим, чтобы шла техника», — сказал он, добавив, что американская техника не способна передвигаться по «нашему чернозёму» в плохую погоду.

Между тем он подчеркнул, что наступление Киева может начаться в любое время.

5 мая Евгений Балицкий также заявлял, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни или даже часы. По его словам, власти Запорожской области владеют ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что возможность начала контрнаступления украинской армии в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется. Он уточнил, что и российские войска, и ВСУ приготовились к активизации военных действий, и отметил, что украинское контрнаступление будут сопровождать обстрелы расположенных рядом с линией фронта населённых пунктов.