Мелитополь, 8 мая, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Неблагоприятная погода мешает Вооружённым силам Украины (ВСУ) начать контрнаступление. Об этом 8 мая заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым 24».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грязь, бездорожье

«Погода им не благоволит. Снова началась нестабильная, сырая погода. Грунт должен быть хотя бы на 10—12 см просохшим, чтобы шла техника», — сказал он, добавив, что американская техника не способна передвигаться по «нашему чернозёму» в плохую погоду.

Между тем он подчеркнул, что наступление Киева может начаться в любое время.

5 мая Евгений Балицкий также заявлял, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни или даже часы. По его словам, власти Запорожской области владеют ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что возможность начала контрнаступления украинской армии в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется. Он уточнил, что и российские войска, и ВСУ приготовились к активизации военных действий, и отметил, что украинское контрнаступление будут сопровождать обстрелы расположенных рядом с линией фронта населённых пунктов.