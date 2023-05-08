В Литве стартуют военные учения НАТО с участием 3,5 тысячи солдат и сотен единиц техники

Вильнюс, , 19:58 — REGNUM В Литве начались международные учения «Железный волк» с участием сводного батальона НАТО передового базирования, они продлятся две недели, сообщили 8 мая в командовании вооружённых сил Литвы.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе двухнедельных учений, основная часть которых пройдет на полигоне Гайжюнай Йонавского района, будут отрабатываться наступательные и оборонительные операции», — сказано в сообщении.

В учениях примут участие 3500 военнослужащих из 11 стран НАТО, а также около 600 единиц военной техники. Власти страны предупредили о передвижении военной техники по дорогам в четырёх регионах страны. Часть учений пройдут на гражданских территориях, но имитационные боеприпасы применяться там не будут.

В апреле 2023 года страны НАТО провели военные учения в Польше. В учениях были задействованы немецкие танки Leopard 2, польские «Т91» и американские Abrams. Военные по сценарию учений отрабатывали действия в чрезвычайных ситуациях в Мазурах на северо-востоке Польши.

В конце апреля 2023 года в Германии начались крупные военные учения Defender-23. Они продлятся два месяца. Впервые после вхождения Финляндии в НАТО военнослужащие этой страны приняли участие в общих манёврах НАТО.