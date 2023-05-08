НАТО усилило готовность воздушных сил из-за инцидента с российским истребителем

Брюссель, , 19:46 — REGNUM Североатлантический альянс повысил готовность своих воздушных сил в районе Чёрного моря после того, как истребитель Су-35 ВКС России перехватил польский самолёт Let L-410 Turbolet, сообщило 8 мая агентство Reuters, ссылаясь на источник в НАТО.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самолёты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолёта рядом с польским военным самолетом (пограничного агентства ЕС) Frontex над Чёрным морем близ побережья Румынии в пятницу», — говорится в сообщении.

Миссия агентства Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex там временем приостановила полёты над Чёрным морем. Они возобновят после того, как будет уверенность в безопасности лётчиков. Пока границы в Чёрном море охраняет только румынская авиация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая Let L-410 Turbolet ВВС Польши нёс патрулирование в обозначенном Румынией оперативном районе, когда его перехватил российский Су-35. По заявлению польских пограничников, российский самолёт на близком расстоянии совершил несколько манёвров, из-за которых польский самолёт потерял управление.

Жертв в результате инцидента не было.