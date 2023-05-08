Песков: мы до сих пор имеем дело с проявлениями нацизма, поэтому важно напоминать о Победе

Москва, , 19:20 — REGNUM Проведение торжественных памятных мероприятий 9 мая остаётся актуальным в том числе потому, что в мире до сих пор имеют место проявления нацизма, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Важно каждый раз настойчиво обращать внимание всего мира, каждый раз об этом вспоминать, отдавать дань уважения нашим ветеранам, ну и, конечно, в этот год это тоже особенно важно, потому что так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор», — сказал Песков в эфире Первого канала .

Ранее в Кремле сообщили, что официальные приглашения на Парад Победы не направлялись ввиду того, что «дата некруглая» (78 лет). Вместе с тем президент Владимир Путин пригласил в Москву лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, они станут гостями парада.

Никаких изменений в программу Парада Победы не вносилось, отметил ранее Песков. Владимир Путин выступит с речью на церемонии, содержание выступления главы государства заранее анонсироваться не будет, добавил он. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности во время парада , рассказал также Песков.

8 мая президент России направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. «Наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне», — отметил в своём послании Владимир Путин.