Мелитополь, 8 мая, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Указ о прекращении практики выдворения жителей за антироссийские действия на подконтрольную Украине территорию подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 8 мая он заявил в эфире телеканала «Крым-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

Он отметил, что решение о прекращении нормы по выселению было принято Советом безопасности РФ.

«И в соответствии с распоряжением Совета безопасности РФ я тоже издал указ о том, что эта норма прекращена. Мы теперь не можем пользоваться этой нормой», — сказал Балицкий.

Напомним, в июле 2022 года Балицкий подписал указ о выдворении за антироссийские действия на территорию, подконтрольную Киеву. Это касалось тех, кто был причастен к совершению терактов и экстремистской деятельности, создавал угрозы общественной безопасности, дискредитировал органы власти РФ.