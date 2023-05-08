Режим работы центральных станций метро Москвы изменится 9 Мая

Москва, , 19:13 — REGNUM Станции московского метро 9 мая изменят режим работы, сообщила 8 мая пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, говорится, что с 5:30 9 мая ряд станций метро будут работать на вход и пересадку, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку. Кроме того, ограничения введут на станциях «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская».

Также в сообщении сказано, что с 10:00 до 22:00 на станции «Парк Победы» введут разграничения потока. В частности, выходы №1–5 будут работать только на выход, а выход № 6 — только на вход.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный парад в честь Дня Победы в Москве пройдёт без каких-либо сокращений, несмотря на недавнюю атаку украинских дронов на Кремль. Он добавил, что глава государства Владимир Путин не стал отменять своё выступление на параде 9 Мая.