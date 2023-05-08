Москва, 8 мая, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Станции московского метро 9 мая изменят режим работы, сообщила 8 мая пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, говорится, что с 5:30 9 мая ряд станций метро будут работать на вход и пересадку, «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

На станциях «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» будут введены ограничения. А с 10:00 до 22:00 на станции «Парк Победы» введут разграничения потока. Так, с первого по пятый выходы будут работать только на выход, а шестой выход — только на вход.

Кроме того, столичный департамент транспорта ранее информировал, что в центре Москвы до 10 мая ограничили работу сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Также рекомендуется быть внимательнее и обращать внимание на сообщения операторов сервисов каршеринга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный парад в честь Дня Победы в Москве пройдёт без каких-либо сокращений, несмотря на недавнюю атаку украинских дронов на Кремль. Он добавил, что глава государства Владимир Путин не стал отменять своё выступление на параде 9 Мая.