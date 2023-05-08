«Локомотив» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче чемпионата России по футболу

Москва, , 19:08 — REGNUM Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 8 мая в Москве и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Локомотива» голы забили полузащитники Наир Тикнизян на 41-й минуте, Артём Карпукас на 45-й и нападающий Вильсон Изидор на 76-й.

В настоящее время «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 35 очков после 26 матчей. «Сочи» идёт на 10-м месте с 34 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В матче 26-го тура РПЛ он обыграл «Спартак» со счётом 3:2.