Лондон, , 19:01 — REGNUM «Фулхэм» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 8 мая и завершилась со счётом 5:3.

В составе «Фулхэма» по дублю оформили нападающий Виллиан (на 10-й и 70-й минутах) и полузащитник Томас Кейрни (44, 51). Также один гол забил форвард Карлос Винисиус (18).

У «Лестера» отличились хавбеки Харви Барнс (59, 89), сделавший дубль, и Джеймс Мэддисон (81), забивший с пенальти. Ещё один 11-метровый удар не реализовал нападающий Джейми Варди.

В настоящее время «Фулхэм» с 48 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идёт на 16-м месте с 30 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 34-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.