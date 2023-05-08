Врио главы Смоленской области Анохин: упавший в регионе беспилотник оказался гражданским

Смоленск, , 18:53 — REGNUM Найденный в Смоленской области беспилотник оказался гражданским и не представляет опасности. Об этом 8 мая сообщил врио главы региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Летающий дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Дрон, упавший вчера в Тёмкинском районе, — гражданский, он не представляет опасности», — написал Анохин.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, все профильные структуры работают в усиленном режиме. Также он напомнил, что в регионе действует запрет на использование беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая на территории Смоленской области упал неизвестный беспилотник, оснащённый камерой и Wi-Fi-передатчиком. Аппарат рухнул на землю в деревне Власово Тёмкинского района, его нашла около своего участка 65-летняя женщина. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на нём взрывных устройств.