Если Россию будут воспринимать как спасителя, то как же выстраивать общеевропейское единство за счет наличия «угрозы с Востока»? Как сохранять целостность НАТО — важнейшего инструмента американского военно-политического присутствия в Европе? Никак. Поэтому Россия в глазах европейцев должна оставаться врагом. Варварским краем, которому Старый Свет ничем не обязан.

Геворг Мирзаян, , 00:10 — REGNUM 9 мая в России отмечают очередную, 78-ю, годовщину Дня Победы над нацизмом. Годовщину Великой Победы в войне, где на кону стояло не только существование российского (тогда оно называлось советским) государства, но и всего нашего народа.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

Неудивительно, что День Победы является одним из двух — наряду с Новым годом — важнейших праздников для всех россиян. Да, это праздник со слезами на глазах (поскольку в той войне погибло более 26 миллионов россиян), но всё-таки праздник.

Для нас — но не для потомков наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции.

Дело в том, что для Запада этот день имеет несколько другое значение. Это не День Победы, а День единства. Ну или День Европы, как они называют. День, когда европейские народы преодолели разногласия, простили друг друга и объединились.

«Для Запада Вторая мировая — это вторичная война, куда менее важная, чем Первая мировая. Сейчас же Европа живет в едином Евросоюзе, объединившем бывших проигравших и победителей», — говорит российский политолог Олег Бондаренко.

Да, отчасти их можно понять. Это для Советского Союза Гитлер и нацисты были смертельными врагами, которые вели войну на уничтожение советского народа, считавшегося нацистами «неполноценным». А для Европы это был просто очередной оккупационный междусобойчик внутри.

Французов, чехов, словаков не сжигали в печах и не расстреливали просто потому, что они французы, чехи и словаки, то есть не имеющие право жить народы. А советских граждан гитлеровцы таковыми считали и в рамках плана «Ост» собирались ликвидировать.

Более того, часть европейцев вполне комфортно себя чувствовала в рамках этого междусобойчика. Тех же французов в гитлеровских войсках служило в разы больше, нежели участвовало в Сопротивлении. Именно поэтому они относительно легко преодолели разногласия, именно поэтому они не видят ничего странного в том, что в той же Прибалтике устраивают марши ветеранов СС.

Ветераны латышского легиона СС и их сторонники из радикальных националистических организаций во время шествия к памятнику Свободы в Риге 2013 © Оксана Джадан/РИА Новости

Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, поэтому Москва не учит соседей правильному восприятию Дня Победы. Однако проблема в том, что Европа пытается учить нас неправильному. Не советует, не говорит — нет, в рамках западной «мягкой силы» и при помощи прозападных сил в России был взят курс на системное перековывание российского сознания относительно событий Великой Отечественной.

Была развернута настоящая информационная война с исторической памятью россиян, и без того ослабленной из-за идеологической слабости государства и так называемых «реформ» отечественной системы образования.

Вымывание памяти

Методы были вполне технологичными. Так, например, западные пропагандисты проводили мысль о том, что Советский Союз не может гордиться победой над гитлеровской Германией — ведь он, по сути, ее и породил.

Не Франция или Англия, скормившие Гитлеру Чехословакию в надежде направить его экспансию на восток. А именно СССР, помогавший восстанавливать промышленность Германии в 20-е и 30-е годы.

СССР, заключивший с Гитлером пакт о ненападении после того, как поляки и англичане сорвали все проекты по созданию системы коллективной безопасности в Восточной Европе. Поэтому, мол, тут нечем гордиться — надо каяться, а потом забыть.

Кроме того, западная пропаганда и ее российские проводники преуменьшали роль СССР в победе над нацизмом. Для этого возвеличивали участие Запада (через ленд-лиз — действительно важный, но не критический вклад в победу), а также говорили о том, что главная заслуга в победе Гитлера над Москвой принадлежит «Генералу Морозу», а не советским полководцам или Сталину.

Рассказывали о том, что все наши последующие победы были пирровыми, что мы «закидали немцев мясом» (что неправда — соотношение военных потерь было примерно 1,3 к 1 в пользу Германии, что вполне паритетно с учетом провального для СССР первого года войны и массового истребления советских пленных в немецких лагерях).

Кроме того, Запад боролся с восприятием Гитлера как абсолютного зла. Конечно, отмыть образ человека, на чьих руках кровь десятков миллионов людей, крайне сложно. Но можно опустить до его уровня другого лидера, который был победителем зла. Именно поэтому в рамках западной идеологии начали уравнивать Сталина и Гитлера, даже в какой-то степени отождествлять их.

Ну а заодно отождествлять нацистские репрессии, которые происходили по биологическому принципу, то есть по крови, вне зависимости от поступков человека, и советские, гдё все-таки наказывали исходя из политических воззрений или действий. Отождествлять нацистский режим (человеконенавистнический, отрицающий право «других» на существование) и советский (заточенный на коллективное развитие всех народов, принципы неделимой безопасности и кооперации наций).

Опыты Йозефа Менгеле в концлагере Освенцим

Ну и, конечно, пытались замазать военные преступления нацистов на территории СССР (физическое уничтожение целых районов, например, в ходе операции «Зимнее волшебство») сказками о «миллионах немок, изнасилованных советскими солдатами».

В результате чего советские солдаты должны были восприниматься не освободителями Европы, а новыми оккупантами. При том что, как верно отметил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, более миллиона советских солдат отдали свои жизни за мир и свободу от фашизма в Европе — из них 600 тысяч в процессе освобождения Польши, 380 тысяч в Чехии и Венгрии, 100 тысяч в Германии.

Цели европейские и антироссийские

В эту войну с памятью Запад вложил множество ресурсов — человеческих, интеллектуальных, финансовых. И старался он не потому, что завидовал нашему восприятию нацизма (европейское всепрощение уже привело к тому, что ультраправые партии стали побеждать на выборах, угрожая местному либеральному порядку). И даже не потому, что осознает всю неоднозначность своего участия в общей Победе. И даже не потому, что сейчас на Западе правят потомки коллаборационистов.

Нет, цели куда более рациональные. И касаются они как внутриевропейских моментов, так и конфликта с Москвой.

Так, Европа пытается о войне забыть. «В рамках новой концепции европейского единства крайне важно минимизировать внимание к событиям Второй мировой. Что с европейской точки зрения кажется вполне разумным и рациональным», — говорит Олег Бондаренко.

Власти ЕС гордятся своим общеевропейским проектом, который вроде как впервые за многовековую европейскую историю объединил почти всё европейское пространство мирным путем, и как огня боятся появления любых линий раскола. В том числе и тех, что основаны на исторических спорах или территориальных претензиях.

Именно поэтому они пытаются гасить любые российские инициативы, напоминающие о Второй мировой войне. А лучшим инструментом погашения является, конечно, вымывание российского нарратива о Великой Отечественной из умов граждан.

Еще одной важной целью стала демонизация России. Запад не хочет и не готов признавать тот факт, что РФ является частью большой европейской цивилизации и как минимум три раза эту цивилизацию спасала ценой собственной — от монголов, Наполеона и Гитлера.

Красноармейцы у здания Рейхстага. Берлин. 1945

Если Россию будут воспринимать как спасителя, то как же выстраивать общеевропейское единство за счет наличия «угрозы с Востока»? Как сохранять целостность НАТО — важнейшего инструмента американского военно-политического присутствия в Европе? Никак. Поэтому Россия в глазах европейцев должна оставаться врагом. Варварским краем, которому Старый Свет ничем не обязан.

Что же касается поддержания конфликта с Москвой, то здесь Западу нужно заставить россиян самих считать свое государство варварским. Тем, которое может вырваться из своего варварского состояния только за счет «евроатлантической интеграции». То есть, проще говоря, превращения в вассала.

А для этого нужно вымыть из памяти россиян все объекты гордости за свою национальную историю. Заставить забыть о всех культурных достижениях, о литературе, музыке, подвигах — ну и, конечно же, об одержанной народной победе над самой мощной военной машиной во всей человеческой истории. Над вермахтом.

Наконец, вымывание памяти о Победе служит цели дезинтеграции России. Дело в том, что Россия — многонациональная, многокультурная и многоконфессиональная страна. Это разнообразие несет огромное количество преимуществ (человечество всегда развивалось за счет взаимодействия культур), но и большие риски.

Если властям такого государства не удастся создать и закрепить наднациональную идентичность граждан (когда они будут считать себя единым целым, одной гражданской нацией), то государство начинает сыпаться. Нужны общие смыслы, общие ценности, общие достижения.

А Победа над нацизмом является одним из важнейших общих достижений. Как говорится в известной песне, «одной на всех», достигнутой всем большим наднациональным советским народом. Она стала важнейшей скрепой, поддерживающей сначала советскую, а теперь и российскую государственность.

Точно такой же скрепой, каковой сейчас становится общая для всех народов России борьба с нацизмом на пространствах бывшей Украины.

Именно поэтому Россия борется за сохранение исторической памяти и правды о той войне. И будет потом, через 78 лет, бороться за сохранение памяти и правды о нынешней.