Артемовск, , 18:37 — REGNUM Российские военные ликвидировали под Артёмовском (украинское название — Бахмут) нациста-рецидивиста Виктора Панаско. Об этом 8 мая сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Бахмуте уничтожен нацист-убийца, осуждённый за жестокое убийство на 15 лет и выпущенный Зеленским», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Панаско был идейным неонацистом из «Правого сектора» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). В апреле 2014 года он участвовал в первом бою против ополченцев около Славянска.

В 2019 году Панаско зарезал мужчину в драке и был осуждён на 15 лет колонии. В 2022-м его выпустили из тюрьмы и отправили воевать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские военные уничтожили ретранслятор и купольную камеру, которые были установлены ВСУ на вышке в окрестностях посёлка Нью-Йорк около Артёмовска. Оборудование было уничтожено бойцами 132-й бригады с помощью противотанковой ракеты.