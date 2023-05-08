Песков заявил, что для обеспечения безопасности парада Победы принимаются все необходимые меры

Москва, , 18:20 — REGNUM Для обеспечения безопасности во время парада Победы в Москве принимаются все необходимые меры, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более когда речь идёт о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Всё, что по закону положено, всё делается для этого», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Особенности нынешней украинской власти требуют повышенной бдительности, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в Кремле сообщили, что официальные приглашения на парад Победы не направлялись ввиду того, что «дата некруглая» (78 лет). Вместе с тем президент Владимир Путин пригласил в Москву лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, они станут гостями парада.

Никаких изменений в программу парада не вносилось, отметил ранее Песков. Владимир Путин выступит с речью, её содержание заранее анонсироваться не будет, добавил он.

8 мая президент России направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. «Наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — сказано в обращении Владимира Путина.