Лондон, 8 мая, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Применение Вооружёнными силами России нового вида вооружений — планирующих бомб — может вынудить власти Украины перенести контрнаступление ВСУ на более поздний срок, отметили в своей публикации 8 мая обозреватели The Telegraph.

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В качестве подтверждения своего тезиса авторы материала процитировали официального представители воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который заявил, что применение Россией планирующих бомб в течение последнего месяца представляет собой очень серьёзную угрозу для ВСУ.

«Пока мир ожидает контрнаступления ВСУ, аналитики на Украине и на Западе начинают предполагать, что использование этого вида оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свои планы», — сказано в публикации.

Ранее 8 мая начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что бомбардировщик Су-34 ВКС России с применением универсальных модулей планирования и коррекции (планирующих бомб) нанёс удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе села Ивановка в Харьковской области.

1 мая военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что после начала применения Воздушно-космическими силами России в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 ВСУ резко изменили свою тактику. Ранее они размещали на верхних этажах зданий в Артёмовске позиции снайперов, в подвальных помещениях — штабы и склады, напомнил эксперт.

4 мая в интервью американскому журналу Military Watch Magazine Юрий Игнат заявил, что имеющиеся в распоряжении ВСУ средства противовоздушной обороны неэффективны против российских управляемых планирующих бомб, которые ВКС РФ используют в качестве дополнения артиллерийских и ракетных ударов. Управляемые планируемые бомбы способны пролететь более 70 км до своих целей, что также снижает риск быть сбитыми, добавил Игнат.