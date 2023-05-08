Бишкек, 8 мая, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани, об этом сообщили 8 мая журналистам в пресс-службе президента республики.

President.kg Садыр Жапаров

Представитель пресс-службы заявил, что президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы об открытии новых генеральных консульств. Документы подписаны «в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России» киргизских граждан, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой отметил, что отношения двух стран находятся на подъёме, на это указывают и увеличение товарооборота на 37% в минувшем году, и рост российских инвестиций в Киргизии. Путин назвал знаковым событием участие Жапарова в предстоящих торжествах по случаю Дня Победы.