Мелитополь, 8 мая, 2023, 18:28 — ИА Регнум. В Николаеве уничтожили памятник основателю города князю Потёмкину. Об этом 8 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

По его словам, снос памятника был осуществлён по приказу местных властей.

«Народ без роду без племени быстро окажется вне пространства и вне времени», — написал он.

Ранее Владимир Рогов прокомментировал решение президента Украины отменить празднование Дня Победы 9 мая. Он отметил, что украинские власти не способны создавать новые образы и смыслы, поэтому «копируют всё связанное с Третьим рейхом». «Зеленского и ему подобных ждёт конец Бандеры, Шухевича или Гитлера».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля власти украинского села Задворье Львовской области демонтировали последний советский памятник, он был посвящён победе Красной армии в одном из сражений Гражданской войны.

В начале апреля власти Полтавы решили снести памятники поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину.

Как заявляли в российском МИД, снося советские памятники, киевский режим занимается фальсификацией собственной истории. Многие из демонтированных памятников устанавливали в своё время предки тех, кто сегодня «присвоил себе право уничтожать это наследие» .