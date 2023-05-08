Москва, 8 мая, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Россия и Киргизия продолжат укреплять двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова, опубликованном 8 мая на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Российская Федерация и Киргизская Республика продолжат последовательно укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, включая его финансирование», — говорится в заявлении.

Также стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия по борьбе с терроризмом как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб двух стран, актуальность координации их совместной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принял приглашение главы Киргизии Садыра Жапарова посетить республику в 2023 году с ответным официальным визитом. Жапаров выразил признательность руководству РФ и российскому народу за тёплый приём и гостеприимство. Он пригласил Путина посетить Киргизию с ответным официальным визитом в 2023 году.