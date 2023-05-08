Белгород, , 17:52 — REGNUM В Белгородской области ВСУ обстреляли попал хутор Леоновка в Валуйском городском округе. Об этом 8 мая написал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в результате обстрела ВСУ хутора Леоновка пострадавших нет. При этом один снаряд упал на территорию детского сада, в результате взрывной волной выбило стёкла. Еще один снаряд упал на территорию сельхозпредприятия.

Губернатор области уточнил, что на месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб, специалисты проводят подомовой обход территории.

Как передавало ИА REGNUM, в результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали пять мирных жителей. У всех пострадавших были зафиксированы колотые ранения лёгкой степени тяжести, всем оказана медицинская помощь. По предварительной информации, в шести многоквартирных домах выявлены повреждения различной степени: посечены фасады, кровля и балконы, выбиты окна. Пострадали три торговых павильона и 11 автомашин.