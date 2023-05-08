Москва, 8 мая, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков ответил цитатой из произведений Николая Гоголя на обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил 8 мая Пятый канал.

Ako.ru Владимир Машков

СБУ якобы предъявила российскому актёру доказательства его вины по трём статьям украинского уголовного кодекса. Машкова обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» Украины, «оправдании вооружённой агрессии РФ» и нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины».

«Николай Васильевич Гоголь очень точно написал, что если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум», — заявил Машков, цитируя строки из комедии Гоголя «Ревизор».

Как сообщало ИА REGNUM, в СБУ Машкова причислили к окружению высшего военно-политического руководства России, ему в вину поставили поддержку СВО и воссоединения с РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.