Москва, 8 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров отметили важность проработки меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств, опубликованном 8 мая на сайте Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

«Отмечается важность проработки меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности», — говорится в заявлении.

Главы государств подтвердили совпадение подходов в пользу соблюдения и укрепления Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин принял приглашение Жапарова посетить Бишкек в 2023 году с ответным официальным визитом. Ранее глава Киргизии прибыл в Москву для переговоров с Путиным и участия в параде Победы 9 мая.