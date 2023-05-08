Курган, 8 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Власти Курганской области начали производить выплаты пострадавшим от пожаров. Об этом 8 мая написал в своём Telegram-канале губернатор региона Вадим Шумков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он отметил, что ситуация в области с пожарами сложилась очень непростая. При этом наиболее сложная ситуация наблюдается вдоль шоссе Тюнина.

«Огненный смерч местами высотой свыше 10 метров несколько часов крутило с обеих сторон от шоссе, где находилось несколько десятков садовых и дачных товариществ с жилыми и брошенными домами, а также мкр-н Смолино», — уточнил он, добавив, что пострадали деревня Плоская и село Юлдус Шадринского округа, несколько сёл в Шатровском и Каргопольском округах.

«Огромное количество людей, потерявших имущество. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — отметил он, уточнив, что в настоящее время власти региона работают в пунктах временного размещения с вопросами восстановления документов, а также оказания первой помощи потерпевшим.

«Идёт работа по восстановлению документов. Проводим первые выплаты по всем пострадавшим. В ближайшее время начинаем выплаты по утрате имущества», — написал глава региона.

Как передавало ИА REGNUM, угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята, большая часть природных пожаров уже локализована. Шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью ликвидировать. Также локализованы три лесных пожара из четырёх действующих на территории региона. Кроме того, за сутки потушены еще восемь пожаров.

Курганскую область в начале мая охватили масштабные природные пожары. На помощь местным спасателям прибыли специалисты МЧС из Москвы во главе с руководителем ведомства Александром Куренковым.