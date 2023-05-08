Берлин, , 17:54 — REGNUM Видео, которое было опубликовано в ряде Telegram-каналов и русскоязычных СМИ с реющим в наши дни Знаменем Победы над Рейхстагом, не соответствует действительности. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба бундестага.

Бундестаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в ряде российских СМИ были опубликованы видеокадры, на которых видно поднятое над зданием Рейхстага Знамя Победы. Ярко-красный флаг с серпом и молотом развевался с правой стороны от главного входа в здание. На опубликованных кадрах видно, знамя соседствует с государственным флагом Германии.

«Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС», — заявила представитель пресс-службы немецкого парламента РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в полиции Берлина заявил о запрете демонстрации российских и украинских флагов у советских мемориалов в дни празднования победы над фашистской Германией 8 и 9 мая. На следующий день административный суд немецкой столицы отменил запрет по флагу Украины.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев назвал аморальным и недопустимым запрет на демонстрацию российских государственных символов. Он напомнил, что советский народ освободил Европу от нацистов и за это заплатил 27 миллионами жизней.

Административный суд Берлина 7 мая отменил введённый ранее запрет на демонстрацию флага России на мемориалах 8 и 9 мая.