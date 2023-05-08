Санкт-Петербург, 8 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался артист театра и кино, лауреат премий «Ника» и «Золотая маска» Сергей Дрейден. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Большого драматического театра (БДТ) им. Г. А. Товстоногова.

ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский Актер Сергей Дрейден

В учреждении уточнили, что артист скончался сегодня, 8 мая. Точная причина смерти пока не приводится.

Сергей Дрейден родился в 1941 году в Новосибирске. В 1962 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после служил в Ленинградском театре драмы и комедии.

Актёр работал как в театре, так и в кино. Он снялся в более чем в 60 кинокартинах. Зрителю Дрейден был известен по главным ролями в фильмах «Окно в Париж» Юрия Мамина (1993) и «Русский ковчег» Александра Сокурова (2002).

Последней большой работой артиста в БДТ была главная роль в спектакле Андрея Могучего по произведению Юрия Олеши «Три толстяка».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ушёл из жизни актёр и режиссёр Александр Тютрюмов. Он скончался в Санкт-Петербурге, ему было 64 года.

В конце апреля также стало известно о смерти актёра и ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова. Артист скончался на 69-м году жизни от инсульта.