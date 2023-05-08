Москва, , 18:11 — REGNUM Россию охватила крупная волна природных пожаров. О многочисленных происшествиях сообщают экстренные службы, представители местных властей и очевидцы.

Тушение лесных пожаров в Свердловской области © Донат Сорокин/ТАСС

Согласно опубликованной по состоянию на 8 мая сводке ФБУ «Авиалесоохрана», за сутки огнеборцы ликвидировали 176 природных возгораний в 26 регионах России. В 18 субъектах пожары продолжаются, огонь охватил свыше 93,3 тыс. гектаров леса. В учреждении уточнили, что работы по активному тушению продолжаются.

Природный пожар в Амурской области Главное управление МЧС России по Амурской области

Природный пожар в Амурской области Главное управление МЧС России по Амурской области

Природный пожар в Амурской области Главное управление МЧС России по Амурской области

Наиболее сложная ситуация в Свердловской области, где на землях лесного фонда продолжают действовать 60 пожаров. Здесь пламя выжигает территорию, превышающую 54 тыс. гектаров. Накануне пожарным и их помощникам удалось отстоять от огня несколько крупных населённых пунктов. В том числе был ликвидирован пожар в Первомайском, где загорелись склады с порохом. Хранилища удалось обезопасить.

Мужчина во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области © Павел Лисицын/РИА Новости

Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области © Павел Лисицын/РИА Новости

Борьба с природными пожарами в Свердловской области Главное управление МЧС России по Свердловской области

В Курганской области лесные пожары унесли жизни шести человек, ещё 14 жителей получили различные ранения, в основном ожоговые. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем, кто пострадал в результате стихии. Областные власти уведомили, что из-за гибели людей праздничные мероприятия 9 Мая пройдут в усечённом формате, парада и салюта не будет. По данным МЧС, большинство пожаров в Курганской области локализованы. Их тушением занимается группировка в составе 1290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию чрезвычайного ведомства. Уточняется, что самолёты и вертолёты сбросили на очаги возгораний 165 тонн воды.

Пожар в деревне Корнилово Варгашинского района Курганской области Главное управление МЧС России по Курганской области

Самолет Бе-200 МЧС России привлечен к тушению природного пожара в Курганской области Главное управление МЧС России по Курганской области

Вертолет Ми 8 МЧС России на тушении пожара в Курганской области Главное управление МЧС России по Курганской области

Сгоревший дом. Курганская область Главное управление МЧС России по Курганской области

Пожар у СНТ Малиновка Курганской области Евгений Кузьмин РИА Новости

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко из-за природных пожаров принял решение ввести в субъекте режим ЧС. До особого распоряжения там вводится запрет на все виды охоты в 11 северных районах. Хоценко поручил муниципальным главам усилить мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также наладить информирование населения.

Борьба с природными пожарами в Омской области Главное управление МЧС России по Омской области

Борьба с природными пожарами в Омской области Главное управление МЧС России по Омской области

В Тюменскую область на помощь местным пожарным службам направили аэромобильные группировки из трёх регионов. К ликвидации огня привлекли огнеборцев из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей. Ранее в область уже прибыли 30 сотрудников ГКУ «Ямалспас», 50 сотрудников авиалесоохраны из Коми и 49 из Карелии. Всего в тушении пожаров в области принимают участие более 1,2 тыс. человек, задействованы 340 единиц техники, в том числе авиация, пожарные поезда и специальная техника Минобороны РФ.

Природный верховой пожар в селе Успенка, в результате которого вспыхнули прилегающие к лесу дома © Денис МоргуновURA. RU/ТАСС

Ликвидация природного пожара в Тюменской области Главное управление МЧС России по Тюменской области

Ликвидация природного пожара в Тюменской области Главное управление МЧС России по Тюменской области

Ликвидация природного пожара в Тюменской области Главное управление МЧС России по Тюменской области

На востоке России пожарами охвачены значительные территории Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краёв, а также Еврейской автономной области. В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края считают, что всплеск лесных пожаров дали первомайские праздники и длинные выходные, в связи с чем в регионе организовали патрули для поиска нарушителей.

Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что лесопожарную ситуацию на Урале осложняет сухая и солнечная погода без осадков.

Борьба с природными пожарами в Хабаровском крае Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

Борьба с природными пожарами в Хабаровском крае Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю