Москва, , 17:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял приглашение главы Киргизии Садыра Жапарова посетить республику в 2023 году с ответным официальным визитом. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Жапаров выразил признательность руководству РФ и российскому народу за тёплый приём и гостеприимство. Он пригласил Путина посетить Киргизию с ответным официальным визитом в 2023 году.

«Предложение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жапаров в ходе встречи с Путиным заявил, что жители Киргизии никогда не забудут подвигов своих предков совершённых в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметил, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о войне.